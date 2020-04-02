fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: одесситы застряли близ Греции на пароме с больными

Коронавирус: одесситы застряли близ Греции на пароме с больными

У греческих берегов в районе порта Пирей стоит паром «Элефтериос Венизелос».

На пароме находится 349 пассажиров и 34 членов экипажа.

Об этом сообщает благотворительный фонд помощи морякам “Ассоль”.

У 20 человек подтвердили коронавирусную инфекцию. При этом 72-летнего гражданина Швеции и 34-летнего индонезийца госпитализировали в тяжелом состоянии в клинику Афин.

На борту есть шведы, греки, индонезийцы, турки, болгары и казахи. Кроме того, по данным Думской, среди пассажиров – 82 украинца, в том числе около 60 одесситов.

– Маски закончились, лекарств нет.  Начальство молчит, люди не в курсе, что происходит на судне, – цитирует издание одного из пассажиров.

По данным Думской, пассажиры пробудут на пароме в изоляции еще около двух недель.

Владелец парома –  судоходная компания ANEK line из Греции. Мальтийская компания арендовала его, чтобы доставить в Испанию специалистов и технику из Турции для  реконструкции лайнера. В Испанию его не пропустили из-за инфекции и завернули обратно.

Фото: БФ “Ассоль”, facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Гриша
Гость
Гриша

Это не правда просто у барышни едет крыша вот она и раздула сплетни

Голос за0Голос против  Ответить
42 минут назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить