Коронавирус: одесситы застряли близ Греции на пароме с больными

На пароме находится 349 пассажиров и 34 членов экипажа.

Об этом сообщает благотворительный фонд помощи морякам “Ассоль”.

У 20 человек подтвердили коронавирусную инфекцию. При этом 72-летнего гражданина Швеции и 34-летнего индонезийца госпитализировали в тяжелом состоянии в клинику Афин.

На борту есть шведы, греки, индонезийцы, турки, болгары и казахи. Кроме того, по данным Думской, среди пассажиров – 82 украинца, в том числе около 60 одесситов.

– Маски закончились, лекарств нет. Начальство молчит, люди не в курсе, что происходит на судне, – цитирует издание одного из пассажиров.

По данным Думской, пассажиры пробудут на пароме в изоляции еще около двух недель.

Владелец парома – судоходная компания ANEK line из Греции. Мальтийская компания арендовала его, чтобы доставить в Испанию специалистов и технику из Турции для реконструкции лайнера. В Испанию его не пропустили из-за инфекции и завернули обратно.

Фото: БФ “Ассоль”, facebook

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