В Одесі працівникам медичної сфери надали право на першочерговий проїзд у транспорті

Про це повідомив віце-мер Павло Вугельман у Facebook.

Таким чином, з сьогоднішнього дня медичний працівник при пред’явленні довідки з місця роботи або спеціальної перепустки має право на пріоритетний проїзд – його зобов’язані пропустити в трамвай чи тролейбус раніше інших пасажирів.

На зупинках транспорту співробітники КП «Одесміськелектротранс» проводять відповідну роз’яснювальну роботу.

Фото: Павло Вугельман

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