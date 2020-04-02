В Одесі працівникам медичної сфери надали право на першочерговий проїзд у транспорті

Відсьогодні співробітники медичних установ Одеси отримали можливість користуватися послугами міськелектротранспорту позачергово.
Про це повідомив віце-мер Павло Вугельман у Facebook.
Таким чином, з сьогоднішнього дня медичний працівник при пред’явленні довідки з місця роботи або спеціальної перепустки має право на пріоритетний проїзд – його зобов’язані пропустити в трамвай чи тролейбус раніше інших пасажирів.
На зупинках транспорту співробітники КП «Одесміськелектротранс» проводять відповідну роз’яснювальну роботу.
Фото: Павло Вугельман
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