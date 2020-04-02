Майже половина українців вважають дії влади у боротьбі з коронавірусом безуспішними

Майже третину українців на карантині непокоять ціни, маски і антисептики.
Про це йдеться в опитуванні “Київського міжнародного інституту соціології“, проведеного 27-30 березня по телефону.
Відтак, 40% опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% – притримуються думки, що неуспішна.
Серед опитаних 17% вважають, що влада успішна в запобіганні можливих економічних труднощів в Україні, пов’язаних з епідемією коронавірусу. Натомість 57% думають, що неуспішна.
17% респондентів думають, що влада успішна у забезпеченні доступності медичних послуг для громадян, 70% вважають, що не успішна.
В оцінці успішності влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі 12% опитаних думають, що влада успішна, а 70% – що не успішна.
Боротьба з корупцією на вищих щаблях владі неуспішна: так думають 75% учасників дослідження, бачать успіх 10%.
Більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так думають 65% респондентів, відзначають успіх тільки 9%.
62% респондентів не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 24% – бачать.
Фото: УНІАН
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