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Новости Одессы и Одесской области

Майже половина українців вважають дії влади у боротьбі з коронавірусом безуспішними

Майже половина українців вважають дії влади у боротьбі з коронавірусом безуспішними

Майже третину українців на карантині непокоять ціни, маски і антисептики.

Про це йдеться в опитуванні “Київського міжнародного інституту соціології“, проведеного 27-30 березня по телефону.

Відтак, 40% опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% – притримуються думки, що неуспішна.

Серед опитаних 17% вважають, що влада успішна в запобіганні можливих економічних труднощів в Україні, пов’язаних з епідемією коронавірусу. Натомість 57% думають, що неуспішна.

17% респондентів думають, що влада успішна у забезпеченні доступності медичних послуг для громадян, 70% вважають, що не успішна.

В оцінці успішності влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі  12% опитаних думають, що влада успішна, а 70% – що не успішна.

Боротьба з корупцією на вищих щаблях владі неуспішна: так думають 75% учасників дослідження, бачать успіх 10%.

Більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так думають 65% респондентів, відзначають успіх тільки 9%.

62% респондентів не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 24% – бачать.

Фото: УНІАН

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