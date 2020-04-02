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Новости Одессы и Одесской области

Уже 18 заражених: в Одеській області підтвердили ще три випадки зараження коронавірусною інфекцією

Уже 18 заражених: в Одеській області підтвердили ще три випадки зараження коронавірусною інфекцією

В Одеській області зафіксовано 18 випадків COVID-19.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций під час брифінгу.

– У нас на сьогоднішній день підтвердилися ще три випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Загалом у нас 18 підтверджених випадків. Стан захворілих – середньої важкості, – повідомив Куций.

❗️ОНЛАЙН-БРИФІНГ щодо створення місцевого протоколу лікування коронавірусу, створення експертної медичної ради, нових випадків захворювання на COVID-19 та кадрові зміни у Департаменті охорони здоров'я ОДА.Незалежна група медиків, до складу якої входять провідні інфекціоністи та епідеміологи, створила документ, за яким всі медпрацівники регіону можуть діяти під час пандемії коронавірусної інфекції.Наявність стандартного протоколу дозволяє зробити правильні розрахунки потреби лабораторних реагентів і медикаментів для лікувальних установ, що сьогодні дуже важливо в умовах хаотичних закупівель усіма учасниками.Учасники брифінгу:Максим Куций – керівник Одеської ОДАСвітлана Єсипенко – головний лікар КП "Одеський обласний центр соцільно значущих хвороб". Консультант проектів міжнародної технічної допомоги хворим з ВІЛ, туберкользом, та гепатитами. Спеціаліст з інфекційного контролю. Олександр Постнов – завідувач відділом стандартизації та контролю якості медичної допомоги санепідслужби, лікар епідеміолог, економіст, консультант міжнародних проектів з питань реформування системи охорони здоров'я.Світлана Галич – доктор медичних наук, професор, головний лікар акушер-гінеколог медичноі компанії Інто-Сана.Олександр Тимаков – лікар кардіолог вищої категорії.Давид Шубладзе – кандидат медицинських наук, Лікар хірург вищої категорії.

Gepostet von Максим Куций am Donnerstag, 2. April 2020

Фото: 24 канал

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