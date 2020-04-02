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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі показали, які автомобілі виїжджатимуть до пацієнтів з підозрою на COVID-19 (фото)

В Одесі показали, які автомобілі виїжджатимуть до пацієнтів з підозрою на COVID-19 (фото)

Минулого року за кошти міського бюджету Одеси для служби невідкладної медичної допомоги закуплено два нових автомобілі невідкладної медичної допомоги на базі Citroen Jumper, які можуть використовуватися для транспортування пацієнтів.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Автомобіль оснащений дефібрилятором, кардіографом, пульсоксиметром для визначення рівня насичення крові киснем, також у ньому є необхідне обладнання для надання пацієнту кисневої підтримки під час доставки в лікарню.

Міський голова Геннадій Труханов обговорив з медиками питання забезпечення можливості тестування на дому для пацієнтів з підозрою на COVID-19.

– Міністерством охорони здоров’я України нам запропоновано проводити забір біоматеріалів у пацієнтів з підозрою на коронавірус на дому. На базі міської невідкладної медичної допомоги нами вже сформовані три бригади. Сьогодні проводиться підготовка до такого тестування, – розповів Геннадій Труханов.

Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat
Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat
Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat
Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat
Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat
Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat

Для тестування на дому запропоновано задіяти співробітників Центру невідкладної медичної допомоги з числа добровольців.

Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat, які будуть підлягати ретельній дезобробці. Медики і водії автомобілів, що виїжджають до пацієнтів з підозрою на COVID-19, будуть отримувати надбавку.

Рішення про необхідність тестування на дому буде приймати сімейний лікар або оператор «гарячої лінії» 15-50 Центру невідкладної медичної допомоги на підставі опитування пацієнта відповідно до протоколу.

Наразі для організації початку роботи проводяться закупівлі і тривають поставки захисних костюмів та інших засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів, а також дезінфікуючих засобів для обробки автомобіля.

Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat
Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat
Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat
Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat
Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat
Медики виїжджатимуть додому до пацієнтів на спеціально виділених автомобілях «швидкої» Fiat

Фото: Одеська міська рада

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