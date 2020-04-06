Хроники коронавируса: ужесточение карантина и переселение граждан на обсервации

По состоянию на вечер 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 38 летальных, а выздоровевших – 28. В Одесской области подтвердили 30 случаев заражения.

На днях из Молдовы вернулось домой 17 украинцев. Их определили на изоляцию в Дом престарелых в регионе. Детали по ссылке…

Одессит предлагает желающим прогуляться в карантин за деньги выгулять его собаку. Таким образом горожанин и соотечественников может выручить, и сам подзаработать. Детали по ссылке…

Одесситам рассказали, кто и как позаботится о детях, если попали в больницу в карантин. Служба по делам детей мэрии разработала пошаговое руководство для одесситов, которые во время карантина оказались в больнице. Детали по ссылке…

В одесской инфекционке увеличивают количество койкомест для пациентов с коронавирусом. Из инфекционной больницы переводят пациентов, которые не болеют вирусом, в другие клиники. Детали по ссылке…

Цены на многие продукты в Одессе в период карантина достаточно сильно выросли. Стоимость некоторых товаров местами просто зашкаливает. Детали по ссылке…

Правительство ужесточает ограничения на границе для предотвращения распространения коронавируса. С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Детали по ссылке…

Сегодня, 6 апреля, из Турции в Украину паромом «Карасу – Черноморск» прибыли 35 наших соотечественников. Из Турции паром отправился в Украину 4 апреля. А уже сегодня утром его встречали в Черноморском морском торговом порту. Детали по ссылке…

В Киевской области подтвердили наличие инфекции у шестерых детей. Детали по ссылке…

По какому принципу коммунальщики дезинфицируют подъезды жилых домов в Одессе? Детали по ссылке…

Как прошел первый день ужесточенных мер карантина на Ланжероне и в парке Шевченко. Наш корреспондент отправился к одному из самых крупных парков Одессы и прилегающему пляжу чтобы узнать, как одесситы соблюдают новые правила карантина. Детали по ссылке…

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!