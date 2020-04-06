В одесской инфекционке увеличивают количество койкомест для пациентов с коронавирусом

Из инфекционной больницы переводят пациентов, которые не болеют вирусом, в другие клиники.
Об этом сообщила директор гордепартамента здравоохранения Елена Якименко, передает dumskaya.net.
Так, например, из инфекционки уже четверых детей с кишечными заболеваниями переместили в клинику при Медине.
Также намечен перевод больных вирусным гепатитом в больницу №10.
Такие меры позволят развернуть дополнительные койкоместа для пациентов с COVID-19. В отделении №18 уже удалось поставить 40 таких коек.
Фото: omr.gov.ua
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