Одесситам рассказали, кто и как позаботится о детях, если попали в больницу в карантин: инструкция

Служба по делам детей мэрии разработала пошаговое руководство для одесситов, которые во время карантина оказались в больнице.

Об этом сообщила начальник службы Юлия Никандрова.

По ее словам, в ведомстве создали специальные буклеты с инструкцией. Специалисты собрали опыт разных стран, а рекомендации приспособили под наши реалии.

Юлия Никандрова отметила, что во многих странах люди, у которых есть дети, в случае болезни обращаются за помощью в службу по делам детей. Это касается любого случая заболевания или подозрения на болезнь в период карантина, в том числе и коронавируса.

Прежде всего, родителям советуют сообщить о том, что у него есть дети, лечащему медику. Уже врач поставит об этом в известность службу по делам детей. После этого к семье приедут специалисты службы с полицией и медработниками.

Если у ребенка есть признаки болезни, его разместят в больнице. В остальных случаях ребенка могут передать родным родителей, если никого из близких рядом нет – в патронатную семью или центр социально-психологической реабилитации. Там его бесплатно будут кормить, предоставят одежду и проследят за тем, чтобы он делал уроки. Родители смогут созваниваться с ребенком по телефону.

Какие документы потребуются для временной передачи опеки:

– паспорт;

– свидетельство о рождении или паспорт;

– справка или направление врача на госпитализацию родителей;

– медицинские документы ребенка (если есть);

– заявление с просьбой предоставить социальную услугу.

Забрать из спецучреждения ребенка можно будет в любой момент. Его, помимо родителей, могут отдать их законным представителям. Для этого нужно обратиться в службу по делам детей.

Конкретно: куда обращаться?

Главный офис: ул. Косовская, 2-Д, тел. (048) 724-80-54, 753-14-41;

Приморский районный отдел: ул. Канатная, 134, тел. +38 (093) 708 03 01, (048) 799-30-92;

Киевский отдел: ул. Королева, 9, тел. (048) 740-76-28;

Малиновский отдел: ул. Генерала Петрова, 22, тел. (048) 765-35-45, 734-06-11;

Суворовский отдел: просп. Добровольського, 106, тел. (0482) 52-38-51.

Контакты соцучреждений:

Городской центр социально-психологической реабилитации детей, где могут разместить несовершеннолетних, возрастом от 3-х до 18 лет. Адрес: ул. Героев Крут, 12-А. Телефон: (048) 766-87-87.

КУ «Специализированный психоневрологический дом ребенка №3 «Солнышко». Принимают детей – от самого рождения до 6 лет. Адрес: пр-кт Добровольского, 149/5. Телефон: (048) 751-85-93.

КУ «Специализированный дом ребенка №1». Принимают детей от рождения до 6 лет. Адрес: Маячный переулок, 3. Телефон: (048) 746-84-95.

Учреждения работают круглосуточно и без выходных.

Фото: mkrada.gov.ua

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