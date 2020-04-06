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Новости Одессы и Одесской области

Лише автотранспорт і 19 пунктів пропуску: з 7 квітня Уряд посилить обмеження на кордоні

Лише автотранспорт і 19 пунктів пропуску: з 7 квітня Уряд посилить обмеження на кордоні

Уряд посилює обмеження на кордоні задля запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску. Це передбачено внесеними змінами до розпорядження Кабінету Міністрів України № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення».

Відповідно до внесених змін, з 00 год. 00 хв. 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення.

Крім того, в Україні іншими урядовими документами тимчасово закриті пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

Фото: ДПСУ

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