fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе изменились цены на популярные в карантин продукты

Как в Одессе изменились цены на популярные в карантин продукты

Цены на многие продукты в Одессе в период карантина достаточно сильно выросли.

Стоимость некоторых товаров местами просто зашкаливает.

Продавцы, в первую очередь, взвинтили расценки на т.н. “противовирусные” продукты, актуальные на период эпидемии.

К примеру, чеснок, цена которого держалась в пределах 100-150 грн., подрос сразу на 20 гривен.

Цена лимона – от 80 до 150, притом что раньше была 75 грн.

А стоимость имбиря вообще заоблачная – 400 – 800 грн., хотя раньше кило обходилось в 100 грн.

Также увеличился “тариф” на грецкий орех, который многие берут, чтоб укрепить иммунитет. Он стоит сейчас 400 грн., до карантина – 150 грн.

Топовым товаром в карантинные дни стала гречка. Ее почему-то многие массово скупают. Цена на гречку тоже поднялась: 33-34 грн. против 24-х “докарантинных”.

Фото Юлии Сущенко

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить