Как в Одессе изменились цены на популярные в карантин продукты

Цены на многие продукты в Одессе в период карантина достаточно сильно выросли.

Стоимость некоторых товаров местами просто зашкаливает.

Продавцы, в первую очередь, взвинтили расценки на т.н. “противовирусные” продукты, актуальные на период эпидемии.

К примеру, чеснок, цена которого держалась в пределах 100-150 грн., подрос сразу на 20 гривен.

Цена лимона – от 80 до 150, притом что раньше была 75 грн.

А стоимость имбиря вообще заоблачная – 400 – 800 грн., хотя раньше кило обходилось в 100 грн.

Также увеличился “тариф” на грецкий орех, который многие берут, чтоб укрепить иммунитет. Он стоит сейчас 400 грн., до карантина – 150 грн.

Топовым товаром в карантинные дни стала гречка. Ее почему-то многие массово скупают. Цена на гречку тоже поднялась: 33-34 грн. против 24-х “докарантинных”.

Фото Юлии Сущенко

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