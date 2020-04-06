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Новости Одессы и Одесской области

Как прошел первый день ужесточенных мер карантина на Ланжероне и в парке Шевченко (фото)

Как прошел первый день ужесточенных мер карантина на Ланжероне и в парке Шевченко (фото)

С 6 апреля запрещено гулять в культурных местах, в том числе прибрежных зонах. Наш корреспондент отправился к одному из самых крупных парков Одессы и прилегающему пляжу чтобы узнать, как одесситы соблюдают новые правила карантина.

Сразу же можно сказать – парк имени Шевченко опустел. У «Ракушки» практически никто не гуляет, а вот кафе и закусочная напротив все ещё открыты. Выходит, что в парках гулять запретили, но предприниматели рассчитывают на то, что одесситы будут нарушать карантин. Однако при этом сами же его нарушают.

Вблизи «Ракушки» детская площадка закрыта, как и экстрим-парк. Где-нигде кто-то пройдет с ребенком или с собакой. А вот ближе к морю бегают спортсмены по выбеленной полосе, а также есть велосипедисты и обычные прохожие. Подходя к спуску к дельфинарию, можно заметить очередной работающий прилавок.

Возле Ракушки никто не гуляет.
Возле Ракушки никто не гуляет.
Возле Ракушки никто не гуляет.
Возле Ракушки никто не гуляет.
Кафе и закусочная все ещё работает.
Ближе к морю бегают спортсмены и работают магазины.
Кафе и закусочная все ещё работает.
Детская площадка и экстрим-парк закрыты на карантин.
Детская площадка и экстрим-парк закрыты на карантин.
Детская площадка и экстрим-парк закрыты на карантин.
Детская площадка и экстрим-парк закрыты на карантин.
Детская площадка и экстрим-парк закрыты на карантин.

По всей видимости, стройка у дельфинария «Немо» не утихает ни на один день. Иначе как можно объяснить, что здания растут на глазах? Здесь же, рядом, есть детская площадка и площадка со снарядами для спортсменов – они тоже закрыты, но лента на площадке для атлетов сорвана. Никого застать там не удалось.

На набережной наш корреспондент встретил не так уж много прохожих, однако нашел работающее кафе.

А вот на песке, у моря, людей в разы больше. Некоторые просто гуляют вдоль линии воды, некоторые пришли сделать пару фото на фоне моря, а кому-то уже захотелось посидеть на песке или прилечь позагорать. Пара одесситов даже решила посидеть на пирсе.

Фото: Артем Виноградов

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Артем Виноградов
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