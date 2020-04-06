За яким принципом комунальники дезінфікують під’їзди житлових будинків в Одесі?

Як мають дезінфікувати під’їзди у житлових будинках? Коли розпочинається дезінфекція та що мають обробляти? Хто має проводити дезінфекцію у ОСББ?

Про це розповів начальник Департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

– Щоденна планова дезінфекція проводиться у всіх під’їздах будинків ЖКС. Розпочинається вона о 05:00 ранку і ведеться впродовж дня, – розповів Жеман.

Що входить у поняття планової дезінфекції:

кнопки ліфта (у будинках, де є ліфти);

ручки на вхідних дверях (з обох сторін);

перила.

У будинках ОСББ (Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, – ред.) дезінфекція ведеться своїми силами.

– У будинки ОСББ наші мобільні групи виїжджають на дезінфекцію лише у тому випадку, якщо ця адреса вказана у Лабораторному центрі як та, за якою підтвердили коронавірус, або коли є підозра. Лише тоді виїжджає наша мобільна група і проводить дезінфекцію парадної незалежно від того ОСББ це чи будинок ЖКС, – зазначив начальник Департаменту міського господарства.

Що стосується дезінфекції у ОСББ:

– Наразі ми працюємо з сертифікованою організацією, яка підготує нам усі алгоритми і технологічні карти по дезінфекції як громадського транспорту, так і наших будинків та під’їздів. Звертаюся до керівників ОСББ, щойно ми отримаємо ці алгоритми, ми їх обов’язково вам передамо. Прохання проводити дезінфекцію згідно цих алгоритмів, – додав Дмитро Жеман.

Фото: УНІАН

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