У Чорноморськ прибув пором з Туреччини: на борту 35 українців (фото, відео)

Сьогодні, 6 квітня, з Туреччини до України поромом «Карасу – Чорноморськ» прибули 35 наших співвітчизників.

Про це повідомляє Урядовий портал.

З Туреччини пором вирушив до України 4 квітня. А вже сьогодні зранку його зустрічали в Чорноморському морському торговельному порту.

Громадяни України змогли повернутися на Батьківщину за сприяння МЗС та, зокрема, Генерального консульства України в Стамбулі.

Першими на борт судна піднялись спеціалісти Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті, які провели обстеження стану здоров’я усіх пасажирів та членів екіпажу. Симптомів захворювання не виявлено.

Після цього прикордонники розпочали оформлення пасажирів та водіїв.

Відповідно до рішення Уряду зазначена категорія осіб повинна пройти обов’язкову обсервацію протягом 14 днів, про що усі громадяни підписали інформаційні згоди. Обсервацію вони будуть проходити в одному з визначених Одеською обласною державною адміністрацією місць.

Пасажирів порому у супроводі співробітників Нацполіціі доправили до бази обсервації, де за станом їхнього здоров’я постійно будуть спостерігати медичні працівники. Нагадаємо, такі заходи вживаються задля недопущення розповсюдження на території України коронавірусної хвороби.

Як зазначає Генеральне консульство України в Стамбулі – в умовах закриття авіапростору, сполучення між містами і посилення заходів безпеки в Туреччині, ця логістична можливість повернення в Україну з Туреччини є єдиною.

Фото, відео: ДПСУ

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