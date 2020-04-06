Коронавирус в регионах: в Киевской области подтвердили наличие инфекции у шестерых детей

Шестеро детей заболели на COVID-19 в Киевской области.

Об этом сообщили в Киевском облсовете.

В целом по Киевской области зарегистрирован 91 случай заболевания. Из них 32 пациента лечатся стационарно, остальные амбулаторно.

В Киеве – 234 случая.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 6 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 1319 случаев заболевания. 38 человек скончалось, 28 выздоровели.

В Одесской области коронавирус обнаружили у 27 пациентов.

Фото: kavkazr.com

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