Жаловались на условия: в Одесской области переселили находящихся на обсервации граждан

На днях из Молдовы вернулось домой 17 украинцев.
Их определили на изоляцию в Дом престарелых в регионе. Он расположен в небольшом селе Лиман Татарбунарского района, и по словам людей, там было совершенно невозможно находиться.
Ни тепла, ни санитарных условий.
В итоге после жалоб возвращенцев переселили в одесский санаторий “Куяльник”.
Об этом сообщает УСИ.
По словам прибывших из Молдовы, там намного комфортнее. Каждого расселили по одному в комнату. Там тепло и есть все условия.
17 украинцев, которые прибыли на днях из Молдовы и жаловавшихся на плохие условия размещения, переселили в санаторий Куяльник. Теперь они довольны условиями.
комнатах есть тепло и все условия для обсервации. Там они будут находиться под наблюдением медиков.
Фото: УСИ
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