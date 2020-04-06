Жаловались на условия: в Одесской области переселили находящихся на обсервации граждан

Их определили на изоляцию в Дом престарелых в регионе. Он расположен в небольшом селе Лиман Татарбунарского района, и по словам людей, там было совершенно невозможно находиться.

Ни тепла, ни санитарных условий.

В итоге после жалоб возвращенцев переселили в одесский санаторий “Куяльник”.

Об этом сообщает УСИ.

По словам прибывших из Молдовы, там намного комфортнее. Каждого расселили по одному в комнату. Там тепло и есть все условия.

17 украинцев, которые прибыли на днях из Молдовы и жаловавшихся на плохие условия размещения, переселили в санаторий Куяльник. Теперь они довольны условиями.

комнатах есть тепло и все условия для обсервации. Там они будут находиться под наблюдением медиков.

Фото: УСИ

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