Одессит предлагает желающим прогуляться в карантин за деньги выгулять его собаку

Начиная с 6 апреля, в населенных пунктах Украины ужесточили режим карантина.

Посещать людные места, в том числе парки, скверы и пляжи, запрещено. Исключением может быть только выгул домашнего питомца одним человеком.

Таким нововведением решил воспользоваться одессит.

Он разместил на популярном сайте объявление, где предлагает выгулять его собаку.

“Порода – бульдог. Мальчик. Веселый. Может гулять по семь раз в сутки”, – отметил автор объявления.

Таким образом горожанин и соотечественников может выручить, и сам подзаработать.

Услуга не бесплатная – 150 гривен в час.

Фото: OLX, иллюстратив – pinterest.ru

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