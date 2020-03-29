Хроники коронавируса: список опорных больниц и нарушение карантина

Авторская колонка: въехал в Украину – сиди дома Бушующий в Европе коронавирус заставляет заробитчан ехать на родину. С начала вспышки коронавируса в Украину вернулись более 130 тысяч наших соотечественников. Они в данной ситуации должны соблюдать определенные меры безопасности. А это значит, как минимум, две недели после приезда просидеть на карантине. ПОДРОБНЕЕ

Не выходя из дома: для украинцев запустили онлайн-консультацию с врачами Во время карантина с помощью приложения Doctor Online украинцы могут получить консультацию врача в режиме «онлайн». Связаться с доктором можно будет посредствам обычного звонка, переписки в чате или видео-вызова. ПОДРОБНЕЕ

Одесса на карантине, день 14-й: велосипедисты и опустевший центр города Заметно потеплело, но улицы в центре Одессы еще больше становятся пустынными. Многие одесситы прониклись ситуацией: в центре города если кто и выходит, то обычно за продуктами, в аптеку, выгулять собаку. ПОДРОБНЕЕ