Хроники коронавируса: список опорных больниц и нарушение карантина

По состоянию на 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 9 летальных. В Одесской области подтвердили 8 случаев заражения.
- Число случаев инфицирования COVID-19 в мире по состоянию на 29 марта превысило 664 тыс. Вирус распространился уже на 180 стран. Детали по ссылке.
- Нынешняя пандемия коронавируса, несомненно, существенно изменила жизнь миллионов людей. Государства закрылись на карантины и особые режимы, остановилась экономика, разрываются связи и каналы взаимодействия. А люди учатся жить в новых реалиях. Как это происходит в разных странах мира? Детали по ссылке.
- Пандемия коронавируса мгновенно смела с аптечных прилавков самые необходимые средства защиты и дезинфекции – медицинские маски и антисептики. Вместе с ними дефицитом также стали тесты на грипп, с помощью которых можно отличить опасное заболевание от обычной простуды. Сегодня – если очень повезет – антисептики, маски и тесты в продаже все же найти можно. Но цены на них взлетели в десятки раз. Как аптеки зарабатывают на здоровье граждан и как можно изменить ситуацию? Детали по ссылке.
- В Одесской области утвердили список опорных больниц, которые будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус. Детали по ссылке.
- Одесситы массово не соблюдают карантин: как отреагировал Минздрав? Детали по ссылке.
- В Тернопольской области зарегистрировали 57 человек, инфицированных коронавирусом. В числе заразившихся – 24 медицинских работника. Детали по ссылке.
- Карантин повлиял на работу Пенсионного фонда. Детали по ссылке.
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