Коронавирус: более 142 тыс. человек в мире излечились, количество смертей превысило 30 тыс.

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире по состоянию на утро 29 марта превысило 664 тыс. Вирус распространился уже на 180 стран.
Об этом свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer.
В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:
- США (123 750) — 172 новых случаев за ночь, более 19 тыс. новых случаев по состоянию на вечер, +525 смертей вчера;
- Италия (92 472) — более 5,9 тыс. новых случаев и +889 смертей вчера;
- Китай (81 439) — 45 новых случаев и 5 погибших за последний зафиксированный период;
- Испания (73 235) — вчера кол-во случаев инфицирования выросло на 7,516;
- Германия (57 695) — +6,8 тыс. новых случаев за минувшие сутки.
Франция занимает шестое место (37 575 случаев). Далее следуют Иран (35 408) и Великобритания (17 089 случаев, 28 марта общее число умерших впервые превысило 1 тыс.). Закрывают десятку Швейцария (14 076) и Нидерланды (9 762).
Южная Корея (9 583) по итогам 28 марта впервые за долгое время покинула топ-десятку стран по числу инфицированных, хотя в начале пандемии занимала второе место после Китая.
Фото: REUTERS
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