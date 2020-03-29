Коронавирус: более 142 тыс. человек в мире излечились, количество смертей превысило 30 тыс.

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире по состоянию на утро 29 марта превысило 664 тыс. Вирус распространился уже на 180 стран.

Об этом свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer.

В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (123 750) — 172 новых случаев за ночь, более 19 тыс. новых случаев по состоянию на вечер, +525 смертей вчера;

Италия (92 472) — более 5,9 тыс. новых случаев и +889 смертей вчера;

Китай (81 439) — 45 новых случаев и 5 погибших за последний зафиксированный период;

Испания (73 235) — вчера кол-во случаев инфицирования выросло на 7,516;

Германия (57 695) — +6,8 тыс. новых случаев за минувшие сутки.

Франция занимает шестое место (37 575 случаев). Далее следуют Иран (35 408) и Великобритания (17 089 случаев, 28 марта общее число умерших впервые превысило 1 тыс.). Закрывают десятку Швейцария (14 076) и Нидерланды (9 762).

Южная Корея (9 583) по итогам 28 марта впервые за долгое время покинула топ-десятку стран по числу инфицированных, хотя в начале пандемии занимала второе место после Китая.

Фото: REUTERS

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