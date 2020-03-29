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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы массово не соблюдают карантин: как отреагировал Минздрав?

Одесситы массово не соблюдают карантин: как отреагировал Минздрав?

Улицы, парки, пляжи Одессы в эти выходные дни создают впечатление, что карантин в этом городе не объявляли. Многие одесситы гуляют, отдыхают на природе и жарят шашлык.

Заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман на своей странице в Facebook опубликовал скриншоты  с городских веб-камер.

Заммэра призвал горожан соблюдать карантин: «От каждого из нас сегодня зависит сокращение распространения опасного вируса COVID-19. Без вашей помощи медикам, полиции и другим структурам обеспечивающим жизнедеятельность города будет намного сложнее работать в это сложное время. Вы можете не знать о том, что являетесь носителем вируса и представлять смертельную угрозу для людей из зоны риска! Опыт других стран показывает, что своевременное несоблюдение карантина может повлечь за собой серьезные последствия. Помните – ответственность спасает жизнь!».

Он попросил не выходить на улицу без необходимости, не посещать места скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, сохранять дистанцию ​​до других людей не менее 2 м.

На такое поведение одесситов отреагировал даже Минздрав.

«Увидели вчера переполненные пляжи в Одессе и волнуемся за ваше здоровье. Напоминаем: карантин – это не каникулы. Если каждый из нас ответственно отнесется к мерам предосторожности, уже совсем скоро мы все вернемся к привычному ритму жизни, и путешествия будут безопасными. А пока лучше оставайтесь дома!», – говорится в сообщении министерства в Facebook.

Фото: Артем Виноградов, Павел Вугельман

 

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2 комментарии
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Иван
Гость
Иван

Одесса наверное первый город где испокон не соблюдался массово закон. Они уже забыли холеру 1970 г. Молчу за Чумку.

Голос за0Голос против  Ответить
13 минут назад
Стелла
Гость
Стелла

Идиоты. Если на себя наплевать, то подумали бы о тех, кто вынужден был приостановить бизнес, работу, учебу из-за карантина

Голос за0Голос против  Ответить
4 минут назад
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У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

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