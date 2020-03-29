Одесситы массово не соблюдают карантин: как отреагировал Минздрав?

Улицы, парки, пляжи Одессы в эти выходные дни создают впечатление, что карантин в этом городе не объявляли. Многие одесситы гуляют, отдыхают на природе и жарят шашлык.

Заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман на своей странице в Facebook опубликовал скриншоты с городских веб-камер.

Заммэра призвал горожан соблюдать карантин: «От каждого из нас сегодня зависит сокращение распространения опасного вируса COVID-19. Без вашей помощи медикам, полиции и другим структурам обеспечивающим жизнедеятельность города будет намного сложнее работать в это сложное время. Вы можете не знать о том, что являетесь носителем вируса и представлять смертельную угрозу для людей из зоны риска! Опыт других стран показывает, что своевременное несоблюдение карантина может повлечь за собой серьезные последствия. Помните – ответственность спасает жизнь!».

Он попросил не выходить на улицу без необходимости, не посещать места скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, сохранять дистанцию ​​до других людей не менее 2 м.

На такое поведение одесситов отреагировал даже Минздрав.

«Увидели вчера переполненные пляжи в Одессе и волнуемся за ваше здоровье. Напоминаем: карантин – это не каникулы. Если каждый из нас ответственно отнесется к мерам предосторожности, уже совсем скоро мы все вернемся к привычному ритму жизни, и путешествия будут безопасными. А пока лучше оставайтесь дома!», – говорится в сообщении министерства в Facebook.

Фото: Артем Виноградов, Павел Вугельман

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