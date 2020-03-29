Пенсионный фонд Одесской области ограничил прием

Карантин повлиял на работу Пенсионного фонда. Теперь документы принимаются исключительно для:

оформления недополученной пенсии или пособия на погребение;

нового назначения пенсии.

В других случаях можно написать обращение в Главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Одесской области:

на электронный адрес: upr@od.pfu.gov.ua;

на почтовый адрес: ул. Канатная, 83, г. Одесса, 65012.

На время карантина информацию о приеме граждан руководством и руководителями структурных подразделений ПФУ в Одесской области можно уточнить по телефону:

(048) 728-29-90. Принимает звонки и «горячая линия»: (048) 722-02-56.

Вход в отделы обслуживания граждан – только в средствах индивидуальной защиты.

Фото: Минфин

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