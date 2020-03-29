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Новости Одессы и Одесской области

Куда в Одессе и области будут везти больных коронавирусом: список опорных больниц

Куда в Одессе и области будут везти больных коронавирусом: список опорных больниц

В Одесской области утвердили список опорных больниц, которые будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло и разместил соответствующий документ.

Больницы первой волны:

  •  Одесская городская инфекционная больница,
  • Измаильская центральная районная больница,
  • Черноморская городская больница,
  • Дунайская областная больница в Измаиле,
  • Одесский областной клинический центр (больница водников),
  • Подольская городская больница.

В случае ухудшения эпидситуации и если больницы первого уровня будут заполнены более чем на 35 %, пациентов начнут принимать больницы второй волны:

  • Областная детская клиническая больница,
  • Одесский областной онкодиспансер,
  • Одесская городская клиническая больница № 1 (Еврейская),
  • Одесская городская клиническая больница № 5,
  • Одесская детская городская клиническая больница № 3,
  • Одесский городской роддом № 2,
  • Все центральные больницы городов и районов области.

В случае значительного ухудшения эпидситуации и заполненности медучреждений второго уровня более чем на четверть, пациентов начнут принимать больницы третьего уровня:

  •  Одесская областная клиническая больница,
  • Одесский областной медицинский центр психического здоровья,
  • Одесский областной центр ветеранов и инвалидов войны,
  • Одесский областной центр социально значимых болезней,
  • Клинический медицинский центр Южного региона,
  • Военно-медицинский центр Пограничных войск,
  • клиники медицинского университета,
  • частные клиники.

Предусмотрены и резервные клиники:

  • Одесская городская клиническая больница №11,
  • Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова,
  • Одесский областной глазной госпиталь,
  • Одесская городская клиническая больница № 8,
  • Институт стоматологии Академии медицинских наук Украины,
  •  лечебно-профилактические учреждения санаторно-курортного типа на территории Одесской области.

Фото: Юрий Димчогло

Фото: vz.kiev.ua

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