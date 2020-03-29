Куда в Одессе и области будут везти больных коронавирусом: список опорных больниц

В Одесской области утвердили список опорных больниц, которые будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло и разместил соответствующий документ.

Больницы первой волны:

Одесская городская инфекционная больница,

Измаильская центральная районная больница,

Черноморская городская больница,

Дунайская областная больница в Измаиле,

Одесский областной клинический центр (больница водников),

Подольская городская больница.

В случае ухудшения эпидситуации и если больницы первого уровня будут заполнены более чем на 35 %, пациентов начнут принимать больницы второй волны:

Областная детская клиническая больница,

Одесский областной онкодиспансер,

Одесская городская клиническая больница № 1 (Еврейская),

Одесская городская клиническая больница № 5,

Одесская детская городская клиническая больница № 3,

Одесский городской роддом № 2,

Все центральные больницы городов и районов области.

В случае значительного ухудшения эпидситуации и заполненности медучреждений второго уровня более чем на четверть, пациентов начнут принимать больницы третьего уровня:

Одесская областная клиническая больница,

Одесский областной медицинский центр психического здоровья,

Одесский областной центр ветеранов и инвалидов войны,

Одесский областной центр социально значимых болезней,

Клинический медицинский центр Южного региона,

Военно-медицинский центр Пограничных войск,

клиники медицинского университета,

частные клиники.

Предусмотрены и резервные клиники:

Одесская городская клиническая больница №11,

Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова,

Одесский областной глазной госпиталь,

Одесская городская клиническая больница № 8,

Институт стоматологии Академии медицинских наук Украины,

лечебно-профилактические учреждения санаторно-курортного типа на территории Одесской области.

Фото: vz.kiev.ua

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