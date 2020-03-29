Куда в Одессе и области будут везти больных коронавирусом: список опорных больниц

В Одесской области утвердили список опорных больниц, которые будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло и разместил соответствующий документ.
Больницы первой волны:
- Одесская городская инфекционная больница,
- Измаильская центральная районная больница,
- Черноморская городская больница,
- Дунайская областная больница в Измаиле,
- Одесский областной клинический центр (больница водников),
- Подольская городская больница.
В случае ухудшения эпидситуации и если больницы первого уровня будут заполнены более чем на 35 %, пациентов начнут принимать больницы второй волны:
- Областная детская клиническая больница,
- Одесский областной онкодиспансер,
- Одесская городская клиническая больница № 1 (Еврейская),
- Одесская городская клиническая больница № 5,
- Одесская детская городская клиническая больница № 3,
- Одесский городской роддом № 2,
- Все центральные больницы городов и районов области.
В случае значительного ухудшения эпидситуации и заполненности медучреждений второго уровня более чем на четверть, пациентов начнут принимать больницы третьего уровня:
- Одесская областная клиническая больница,
- Одесский областной медицинский центр психического здоровья,
- Одесский областной центр ветеранов и инвалидов войны,
- Одесский областной центр социально значимых болезней,
- Клинический медицинский центр Южного региона,
- Военно-медицинский центр Пограничных войск,
- клиники медицинского университета,
- частные клиники.
Предусмотрены и резервные клиники:
- Одесская городская клиническая больница №11,
- Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова,
- Одесский областной глазной госпиталь,
- Одесская городская клиническая больница № 8,
- Институт стоматологии Академии медицинских наук Украины,
- лечебно-профилактические учреждения санаторно-курортного типа на территории Одесской области.
Фото: vz.kiev.ua
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