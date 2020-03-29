Коронавирус в других странах: конец свободы и ставка на самодисциплину

Нынешняя пандемия коронавируса, несомненно, существенно изменила жизнь миллионов людей. Государства закрылись на карантины и особые режимы, остановилась экономика, разрываются связи и каналы взаимодействия. А люди учатся жить в новых реалиях. Как это происходит в разных странах мира?

Итальянское «кладбище»

Одна из самых тяжелых ситуаций в Европе складывается в Италии. Там скончались от болезни более 8 тысяч человек. Крематорий Бергамо даже перестал справляться с количеством умерших. Обычно в месяц у них проходит 120 кремаций или погребений, а с 1 марта их число составляет почти 600.

Специалисты говорят, что всему виной промедление. В регионах страны вирус начали выявлять слишком поздно. Кроме того, в Италии очень большой процент пожилого населения, которое и является группой риска.

Карантин стали вводить постепенно, все сильнее «закручивая гайки». Сейчас в стране действует режим чрезвычайной ситуации – его ввели аж до 31 июля. Италию даже прозвали «европейским Уханем». Закрыто почти все. Работают только продуктовые магазины, аптеки и банки. Населению строго запрещено выходить из своих домов без объективной надобности. Штрафы – от 400 до 3 тыс. евро.

Победа по-китайски

В Китае эпидемия началась в декабре 2019 года. 23 января правительство КНР вводит жесточайший карантин – на грани диктатуры. В стране даже есть смертная казнь для пациентов, у которых подтвержден коронавирус, но они самовольно нарушают режим изоляции. Также высшая мера наказания грозит людям, которые во время эпидемии напали на медработников, повредили защитную одежду персонала или плюнули во врача, в результате чего тот заразился COVID-19.

Однако сегодня китайцы празднуют победу, постепенно снимают ограничения, возвращаясь к привычному укладу жизни. Город Ухань обещают открыть 8 апреля.

Смертельный рекорд

Ухудшилась ситуация в Испании. Страна бьет рекорды по скорости распространения вируса. Чрезвычайное положение продлено до 13 апреля.

Люди массово сидят дома и, по возможности, работают по удаленке. Штрафы от 500 евро, и их не стесняются применять. Не справляется медицинская система. Не хватает оборудования, спецсредств, мест в больницах. В Мадриде решили задействовать под морг ледовый дворец.

На борьбу с пандемией направлены испанские военные. Им поручили проводить дезинфекцию в домах престарелых, где на данный момент количество инфицированных приближается к 40 тысячам.

Деньги или карантин

США – занимает первое место в мире по количеству заразившихся COVID-19. Власти большинства штатов рекомендовали жителям оставаться дома, выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Крупнейшие города рекомендовали компаниям отправить на удаленку всех сотрудников. Работу продолжают только продуктовые магазины, аптеки и алкомаркеты.

Возможный ущерб американской экономике от подобных мер специалисты оценивают в 7 трлн долларов. Поэтому президент США Дональд Трамп объявил, что уже через три недели администрация может отменить все карантинные меры, несмотря на эпидемию.

«Каждый год в США от простуды и гриппа умирают тысячи людей. Но из-за этого каждый год мы не закрываем страну, – сказал президент США. – Лекарство, прописанное сейчас, хуже, чем проблема».

Пустые города, штрафы и новые традиции

На карантине сегодня вся Европа и еще полмира. Картинка во всех европейских городах – как будто из фильмов-катастроф. Пустые улицы, закрытые магазины и кафе, зашторенные окна домов, пустые парки и «свободные» достопримечательности. Этого удалось добиться в том числе благодаря немалым штрафам.

Во Франции они были сначала 35 евро. Но это не напугало французов, и за нарушение карантина полиции пришлось оштрафовать 4095 человек. Затем штрафы были значительно увеличены – до 375 евро. А для того чтобы выйти из дома, французам нужно заполнить специальный бланк, в котором необходимо указать причину.

Новая реальность Лондона – дефицит в супермаркетах. Раскупают туалетную бумагу, салфетки, консервы, макароны, яйца, муку, жидкое мыло. Постепенно Лондон закрылся на карантин. Сначала в добровольном порядке, а теперь и принудительно. Выходить из дома разрешено раз в день – на работу, за продуктами или к врачу. Отменили свадьбы, крещения и встречи больше двух человек.

Берлин – тоже на карантине. Как и во всей Германии, закрыты все школы. В магазинах люди держат дистанцию полтора метра. Запускают в магазин по очереди. В Берлине появилась традиция: каждый вечер в 20:00 выходить на балконы и аплодировать медикам. В городе стало так безлюдно, что можно встретить лис и других диких животных.

Власти Канады решили не мелочиться при назначении штрафов. За нарушение ограничений во время пандемии можно заплатить до миллиона долларов.

В Латвии за счет государства делают анализы на COVID-19 полицейским, медикам и фармацевтам. Остальным предписано соблюдать карантин. Власти рекомендуют не пользоваться общественным транспортом. Самоизоляция предписана тем, кто вернулся из-за границы.

В Польше к Пасхе окончания эпидемии не ожидаю т, но надеются, что число заболевших станет уменьшаться. Правительство подготовило специальный закон, который предусматривает выплаты государством 40% зарплаты сотрудникам небольших компаний, понесших убытки в результате пандемии.

Какие мероприятия отменили из-за COVID-19?

Летние Олимпийские игры в Токио решено перенести на 2021 год.

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию.

Приостановлен чемпионат НХЛ.

Перенесен на следующий год чемпионат Европы по футболу.

Отложены Лига чемпионов и Лига Европы.

Обсуждается отмена «Формулы-1».

Евровидение-2020 в Нидерландах перенесли на следующий год.

Приостановлен Венецианский карнавал.

Отменены фестивали, модные показы, концерты и турне.

Фото: Блумберг

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