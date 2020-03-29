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Новости Одессы и Одесской области

Как аптеки наживаются на карантине: недоступные антисептики, маски-невидимки и “лекарства” от коронавируса

Как аптеки наживаются на карантине: недоступные антисептики, маски-невидимки и “лекарства” от коронавируса

Пандемия коронавируса мгновенно смела с аптечных прилавков самые необходимые средства защиты и дезинфекции – медицинские маски и антисептики. Вместе с ними дефицитом также стали тесты на грипп, с помощью которых можно отличить опасное заболевание от обычной простуды. Сегодня – если очень повезет – антисептики, маски и тесты в продаже все же найти можно. Но цены на них взлетели в десятки раз. Как аптеки зарабатывают на здоровье граждан и как можно изменить ситуацию?

Заработать любой ценой

Стерильные маски в Украине подорожали в 20 раз. В Одессе, к примеру, в  аптеках муниципальной сети «Одесфарм» они стоят 24,50 грн. И это при том, что маску необходимо менять каждые полтора-два часа. Тем не менее одесситы отстаивают за ними немалые очереди. А всего месяц назад эти же маски стоили 1,50-2 грн. Чиновники утверждают, что в спекуляции их обвиняют напрасно – по завышенным ценам коммунальное предприятие покупает сертифицированные маски у поставщиков. Если повезет, одесситы могут приобрести маски и дешевле, чем в коммунальной аптеке. Например, в сети аптек «Анкор» эти средства защиты продавали по 18,50 грн.

Во Львове можно было купить маску даже за 17,50 грн. А в Киеве, Черновцах, Ужгороде, Луцке цены на медицинские маски в аптеках колеблются в пределах 20-30 грн. И даже по такой цене найти их не так-то просто. Провизоры утверждают, что пользуясь панической  ситуацией, «продвинутые» коммерсанты скупают огромное количество масок, чтобы потом продавать их в розницу намного дороже: в Киеве – до 50 грн., в Тернополе – до 90 грн. Или предлагать в Интернете. Здесь упаковки с 50 масками стоят от 500 до 2500 грн. Такой пачки для одного человека, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, хватит всего лишь на 5 дней.

Цены на антисептики, которые сегодня в розничной продаже можно найти только чудом, также взлетели до космических высот. И если накануне карантина при определенном везении можно было купить 500 мл дезинфицирующего средства за 125 грн., то сегодня удачей считается приобретение 50 мл за 130 грн. А по словам провизоров, ни на складах, ни на оптовых фирмах антисептиков нет. 

Пусто в аптеке – полно в Интернете

Почти невозможно найти в аптеках и экспресс-тесты на грипп. Во время карантина, когда любое недомогание может быть предвестником страшного вируса, они пользуются повышенным спросом. 

По данным интернет-проекта medbrowse.com.ua, во Львове тесты можно найти только в одной аптеке, в Одессе – получить под заказ в двух, а в Черновцах их просто нет. В Киеве о наличии экспресс-тестов заявили 20 аптек. Но «выбрасывают» их маленькими партиями, а раскупают моментально. Предлагают тесты производства Китая, Испании и Украины. А когда аптеки вывешивают объявления: «Масок, антисептиков, спирта и марли нет», в интернет-магазинах по-прежнему можно найти практически все. Тесты на грипп здесь купить не проблема: украинские – по 300 грн., китайские – по 160 грн. А вот дезинфицирующие средства, которые стоят на складах компаний-поставщиков по 20–30 грн., интернет-спекулянты продают по 300–800 грн. 

«Панацея» от коронавируса

К тому же появилась реклама лекарств против коронавируса. В аптеке Днепра даже препарат под названием «Антикоронавирус» продавали. Но не обольщайтесь – на сегодняшний день таких препаратов, увы, не существует. Не станет панацеей от коронавируса и «Декасан», которым предлагают и руки мыть, и горло полоскать, и профилактические ингаляции делать. То есть спасаться «чудо-препаратом» в условиях мировой пандемии. Для несведущих поясним: в инструкции к препарату сказано, что он показан «при гнойничковых бактериальных и грибковых заболеваниях». Можно встретить в интернете и «вакцины» от коронавируса, и экспресс-тесты на его выявление. Но пока что в Украине такие тесты есть только в медицинских учреждениях. Да и то не во всех. 

Ученые всего мира сегодня ищут лекарства от COVID-19. И в самом лучшем случае препарат сможет поступить в продажу только через несколько месяцев. Так что не стоит поддаваться на провокации тех, кто, желая нажиться на панике, массово рассылает сообщения с предложениями приобрести панацею от нового вируса.  

***

Взлет цен в аптеках фармацевты объясняют тем, что это частный бизнес, который формируют спрос – предложение. Но правительство Украины пытается урегулировать ситуацию и даже обещает финансировать производство средств индивидуальной защиты.

А по словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, в ближайшее время Антимонопольный комитет Украины займется проверкой цен на средства индивидуальной защиты. Спекулянты, которые продавали маски по завышенным ценам, могут быть привлечены к ответственности. Размер штрафа за злоупотребление может составить до 10% от годового денежного оборота нарушителя.

Фото: censor.net

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Вероника Полищук
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