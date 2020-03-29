Коронавирус в регионах: в Тернопольской области заразились 24 медика

В Тернопольской области зарегистрировали 57 человек, инфицированных коронавирусом. В числе заразившихся – 24 медицинских работника.
Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Монастырской райгосадминистрации Павел Дронь.
По его словам, в Монастырском районе коронавирусом инфицированы 7 врачей, 11 медсестер, 6 младших медсестер.
По словам Павла Дроня, районная больница получила от областного штаба дезинфицирующие средства. Он также сообщил, что районная служба чрезвычайных ситуаций проводит дезмероприятия в проблемных населенных пунктах.
Фото: Украинская правда
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