Коронавирус в регионах: в Тернопольской области заразились 24 медика

В Тернопольской области зарегистрировали 57 человек, инфицированных коронавирусом. В числе заразившихся – 24 медицинских работника.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Монастырской райгосадминистрации Павел Дронь.

По его словам, в Монастырском районе коронавирусом инфицированы 7 врачей, 11 медсестер, 6 младших медсестер.

По словам Павла Дроня, районная больница получила от областного штаба дезинфицирующие средства. Он также сообщил, что районная служба чрезвычайных ситуаций проводит дезмероприятия в проблемных населенных пунктах.

Фото: Украинская правда

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