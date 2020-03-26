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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: бесплатные маски и новое количество заболевших

Хроники коронавируса: бесплатные маски и новое количество заболевших

По состоянию на 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 5 летальных. В Одесской области подтвердили 5 случаев заражения.

  • По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 196 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них пять летальных случаев, четыре пациента уже  выздоровели. Детали по ссылке!
  • Одесские власти закупают продукты питания с длительным сроком хранения и формируют продуктовые наборы. Их передадут пенсионерам и малообеспеченным семьям на время карантина. Детали по ссылке!
  • В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработана и готова к использованию тест-система для диагностики коронавируса Covid-19. Детали по ссылке!
  • Сестры милосердия Марфо-Мариинской общины раздали одесситам средства индивидуальной защиты. Благотворительную акцию они провели на Привозе. Детали по ссылке!
  • Общественные туалеты Одессы после введения карантина также закрылись. Детали по ссылке!
  • Южная Корея выбрала успешную стратегию борьбы с распространением коронавируса. С момента, когда уровень заражения достиг пика четыре недели назад, в этой стране относительно небольшое количестве новых случаев коронавируса. Детали по ссылке!
  • В Черновицкой области с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции госпитализированы четверо детей. Они находятся в областной детской клинической больнице. Детали по ссылке!
  • Первой больной на коронавирус в китайском городе Ухань была продавщица креветок на местном рынке морепродуктов. Детали по ссылке!
  • Ближе к вечеру в Одесской области подтверждено еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Детали по ссылке!

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