Хроники коронавируса: бесплатные маски и новое количество заболевших

По состоянию на 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 5 летальных. В Одесской области подтвердили 5 случаев заражения.

По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 196 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них пять летальных случаев, четыре пациента уже выздоровели. Детали по ссылке!

Одесские власти закупают продукты питания с длительным сроком хранения и формируют продуктовые наборы. Их передадут пенсионерам и малообеспеченным семьям на время карантина. Детали по ссылке!

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработана и готова к использованию тест-система для диагностики коронавируса Covid-19. Детали по ссылке!

Сестры милосердия Марфо-Мариинской общины раздали одесситам средства индивидуальной защиты. Благотворительную акцию они провели на Привозе. Детали по ссылке!

Общественные туалеты Одессы после введения карантина также закрылись. Детали по ссылке!

Южная Корея выбрала успешную стратегию борьбы с распространением коронавируса. С момента, когда уровень заражения достиг пика четыре недели назад, в этой стране относительно небольшое количестве новых случаев коронавируса. Детали по ссылке!

В Черновицкой области с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции госпитализированы четверо детей. Они находятся в областной детской клинической больнице. Детали по ссылке!

Первой больной на коронавирус в китайском городе Ухань была продавщица креветок на местном рынке морепродуктов. Детали по ссылке!

Ближе к вечеру в Одесской области подтверждено еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Детали по ссылке!

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