Коронавирус в Южной Корее: как там удается сдерживать эпидемию?

Южная Корея выбрала успешную стратегию борьбы с распространением коронавируса. С момента, когда уровень заражения достиг пика четыре недели назад, в этой стране относительно небольшое количестве новых случаев коронавируса. Это дает надежду, что вспышка в наиболее пораженной стране Азии после Китая может пойти на спад. В чем же успех Южной Кореи?

В этом разбиралось издание “ВВС. Україна”.

Ежедневно в Южной Корее на коронавирус тестируют почти 20 тыс. человек, а это самое большое количество тестов на душу населения в мире.

В стране создали сеть государственных и частных лабораторий и десятки мобильных центров, где люди с симптомами могут проверить состояние здоровья.

Южная Корея разработала свой подход после вспышки Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2015 году, когда в стране было наибольшее количество больных после Саудовской Аравии, а 36 человек скончались. MERS заставил страну переосмыслить свой подход к инфекционным заболеваниям, и Центры контроля за болезнями создали специальную комиссию для подготовки к худшему сценарию – и этот шаг, похоже, вполне себя оправдал.

Изменились законы по управлению и публичному обмену информацией о пациентах с инфекционными заболеваниями. Их действие можно было увидеть в этом году, когда правительство отправляло людям на мобильные телефоны сообщения, чтобы они знали, что находятся вблизи больного человека.

Правительство отправляет предупреждения о чрезвычайных ситуациях, призывая людей держаться подальше от мест скопления людей, таких как церкви, караоке, ночные клубы и тренажерные залы. Религиозных лидеров призвали проверять температуру верующих и во время служб сохранять дистанцию ​​между ними не менее двух метров. Некоторым церквям за нарушение этих правил пока грозят судебные иски.

Правительство планирует установить около 20 тестовой кабинок в аэропорту Инчхона, чтобы ускорить процесс тестирования всех прибывших из Европы.

Вместе с тем, в Южной Корее опасаются новой волны заражения. Как сообщает информационное агентство Yonhap, в стране было две волны инфекции – первая началась 20 января с первого подтвержденного случая, а вторая – с массового инфицирования в религиозном сообществе.

Сейчас в Южной Корее задумались об открытии школ – это собираются сделать через 2 недели. Кроме того, с приходом весны все больше людей хотят выходить из дома. Все это может спровоцировать новую вспышку заражения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как карантин меняет поведение людей на примере данных из Китая.

Фото: ЕРА

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