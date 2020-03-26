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Новости Одессы и Одесской области

Украинские ученые разработали тест-системы для диагностики коронавируса

Украинские ученые разработали тест-системы для диагностики коронавируса

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработана и готова к использованию тест-система для диагностики коронавируса Covid-19.

Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович в Facebook.

«Изготовлена ​​и полностью готова к использованию «Тест-система для диагностики коронавируса Covid-19» на основе количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР). Система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%», – написал чиновник.

По его словам, себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

Он также сообщил, что Институт получил от государства 350 тыс. грн. и изготовил первые партии тестов на 600 анализов, которые переданы в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья.

«Однако Институт может производить гораздо больше тестов, которые сейчас очень нужны Украине. Менее чем за неделю ученые могут сделать наборы на 10 тыс. измерений, а за 10-12 дней – на 50 тыс. Главное, что для этого нужно – средства », – отметил Полюхович.

Еще одна проблема, по словам ученых, вирус сильно мутирует. Это также нужно учитывать при изготовлении тест-систем. Институт молекулярной биологии и генетики создал такой тест, в котором можно достаточно быстро учесть процесс мутаций. Ученые гарантируют, что на это нужно только день, тогда как в зарубежных разработках речь идет о неделе.

Масштабное изготовление и использование тест-систем позволит:

  • быть независимыми от иностранных производителей;
  • сэкономить на стоимости систем и их доставке;
  • быстро производить необходимое количество систем в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Фото: Юрий Полюхович

 

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