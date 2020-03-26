В Одеській області підтверджено ще один випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19

На Одещині підтверджено ще один випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

Сьогодні, 26 березня, лабораторним центром у Одесі отримано позитивний результат дослідження на COVID-19.

Чоловік 1983 року народження повернувся з США та після виявлення симптомів звернувся до медиків. За їхньою інформацією, пацієнт самоізолювався та не контактував навіть із дружиною та дітьми. Стан чоловіка — задовільний.

На даний момент у регіоні зафіксовано 5 випадків захворювання на COVID-19. Фото: УНІАН

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