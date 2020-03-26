Коронавирус. Новости регионов: как чувствуют себя заразившиеся дети из Черновцов?

Одесситка шьет бесплатные многоразовые маски и раздает их бесплатно «Доступные маски всем!» — под таким девизом одесситка Надежда Ергиева приступила к полезному начинанию. Она шьет маски многоразового использования и раздает их тем, кто в них больше всего нуждается. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус в Южной Корее: как там удается сдерживать эпидемию? Южная Корея выбрала успешную стратегию борьбы с распространением коронавируса. С момента, когда уровень заражения достиг пика четыре недели назад, в этой стране относительно небольшое количестве новых случаев коронавируса. Это дает надежду, что вспышка в наиболее пораженной стране Азии после Китая может пойти на спад. В чем же успех Южной Кореи? ПОДРОБНЕЕ