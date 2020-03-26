Коронавирус. Новости регионов: как чувствуют себя заразившиеся дети из Черновцов?

В Черновицкой области с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции госпитализированы четверо детей. Они находятся в областной детской клинической больнице.
Об этом сообщает местное издание “Молодий Буковинець”.
По словам заместителя главы Черновицкой облгосадминистрации Натальи Гусак, ухудшения с состоянии детей не произошло.
“Все они переносят заболевание в легкой форме”, – сказала она.
Всего в Черновицкой области на данный момент 42 подтвержденных случая заражения коронавирусом, в Украине – 156 случаев.
Фото: molbuk.ua
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