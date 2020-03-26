Коронавірус у Китаї: в Ухані відслідкували у кого був перший позитивний тест на коронавірус

Першою хворо на коронавірус у китайському місті Ухань була продавчиня креветок на місцевому ринку морепродуктів.

Про це пише видання Daily Mail.

– Перша особа, що здала позитивний тест на новий коронавірус в Ухані, була жінка, яка продавала креветки на ринку, – йдеться у повідомленні.

За даними The Wall Street Journal, йдеться про 57-річну Вей Гіксіан.

Вей проживала в орендованій квартирі за менш ніж 500 метрів від ринку, де працювала.

11 грудня у неї з’явилася висока температура. Думаючи, що у неї сезонний грип, жінка звернулася до місцевої лікарні за допомогою. Проте кілька уколів не допомогли їй. Вона все одно продовжила працювати на ринку, і за деякий час знову звернулася до лікарні. Лікар виписав їй медикаменти, але й вони не допомогли жінці.

Вже 16 грудня Вей звернулася до найбільшої лікарні в місті для повного обстеження. Саме там їй повідомили про “безсердечну” хворобу, з симптомами якої до медиків вже звернулися кілька людей з Ухані.

Вважається, що жінка пізніше все ж таки одужала від самої хвороби.

Зазначається, що згідно з заявою місцевих медиків від 31 грудня, Вей була однією з перших 27 осіб, що захворіли коронавірусом. Пізніше, у січні, Китайський центр з контролю і профілактики заявив, що коронавірус був переданий людям від диких тварин на тому самому морському ринку, де працювала Вей.

Фото: Daily Mail

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