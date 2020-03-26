В Украине зафиксировано уже 156 случаев коронавируса. В Одесской области – 4

По состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них пять летальных случаев, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы
Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
За сутки зафиксировали 43 новых случая.
К настоящему времени коронавирус выявили:
– Винницкая область – 1 случай;
– Волынская область – 2 случая;
– Днепропетровская область – 2 случая;
– Донецкая область – 1 случай;
– Запорожская область – 7 случаев;
– Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
– Ивано-Франковская область – 16 случаев (2 летальных);
– Киев – 34 случая;
– Киевская область – 24 случая;
– Львовская область – 2 случая;
– Луганская область – 1;
– Одесская область – 4;
– Тернопольская область – 15 (1 летальный) случаев;
– Херсонская область – 1 случай;
– Черновицкая область – 42 (1 летальный) случая;
– Черкасская область – 2 случая.
В целом с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Фото: Дело
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