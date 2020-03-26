В Украине зафиксировано уже 156 случаев коронавируса. В Одесской области – 4

По состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них пять летальных случаев, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы

Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

За сутки зафиксировали 43 новых случая.

К настоящему времени коронавирус выявили:

– Винницкая область – 1 случай;

– Волынская область – 2 случая;

– Днепропетровская область – 2 случая;

– Донецкая область – 1 случай;

– Запорожская область – 7 случаев;

– Житомирская область – 2 случая (1 летальный);

– Ивано-Франковская область – 16 случаев (2 летальных);

– Киев – 34 случая;

– Киевская область – 24 случая;

– Львовская область – 2 случая;

– Луганская область – 1;

– Одесская область – 4;

– Тернопольская область – 15 (1 летальный) случаев;

– Херсонская область – 1 случай;

– Черновицкая область – 42 (1 летальный) случая;

– Черкасская область – 2 случая.

В целом с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Фото: Дело

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