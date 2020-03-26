fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Украине зафиксировано уже 156 случаев коронавируса. В Одесской области – 4

В Украине зафиксировано уже 156 случаев коронавируса. В Одесской области – 4

По состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них пять летальных случаев, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы

Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

За сутки зафиксировали 43 новых случая.

К настоящему времени коронавирус выявили:

– Винницкая область – 1 случай;

– Волынская область – 2 случая;

– Днепропетровская область – 2 случая;

– Донецкая область – 1 случай;

– Запорожская область – 7 случаев;

– Житомирская область – 2 случая (1 летальный);

– Ивано-Франковская область – 16 случаев (2 летальных);

– Киев – 34 случая;

– Киевская область – 24 случая;

– Львовская область – 2 случая;

– Луганская область – 1;

– Одесская область – 4;

– Тернопольская область – 15 (1 летальный) случаев;

– Херсонская область – 1 случай;

– Черновицкая область – 42 (1 летальный) случая;

– Черкасская область – 2 случая.

В целом с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Фото: Дело

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить