Одесские сестры милосердия бесплатно раздавали на Привозе маски и дезрастворы

Об этом сообщается на сайте Одесской епархии Украинской православной церкви.

Благотворительную акцию они провели на Привозе. Сестры раздавали дезинфицирующие растворы и маски. Кроме того, они вручали прохожим листки с правилами поведения во время карантина и молитвой при эпидемии.

Такие акции в период противоэпидемических мероприятий будут проводиться регулярно.

В епархии также сообщили, что воспитанницы золотошвейного отделения Одесской духовной семинарии шьют маски и передают их в одесские больницы, раздают в храмах.

Марфо-Мариинская община сестер милосердия действует более 6 лет при храме «Всех-Скорбящих-Радости».

Фото: eparhiya.od.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!