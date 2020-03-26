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Новости Одессы и Одесской области

Одесские сестры милосердия бесплатно раздавали на Привозе маски и дезрастворы

Одесские сестры милосердия бесплатно раздавали на Привозе маски и дезрастворы

Сестры милосердия Марфо-Мариинской общины раздали одесситам средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщается на сайте Одесской епархии Украинской православной церкви.

Благотворительную акцию они провели на Привозе. Сестры раздавали дезинфицирующие растворы и маски. Кроме того, они вручали прохожим листки с правилами поведения во время карантина и молитвой при эпидемии.

Такие акции в период противоэпидемических мероприятий будут проводиться регулярно.

В епархии также сообщили, что воспитанницы золотошвейного отделения Одесской духовной семинарии шьют маски и передают их в одесские больницы, раздают в храмах.

Марфо-Мариинская община сестер милосердия действует более 6 лет при храме «Всех-Скорбящих-Радости».

Фото: eparhiya.od.ua

 

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