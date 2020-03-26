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Новости Одессы и Одесской области

Карантин: одесским пенсионерам и малоимущим будут выдавать наборы продуктов

Карантин: одесским пенсионерам и малоимущим будут выдавать наборы продуктов

Одесские власти закупают продукты питания с длительным сроком хранения и формируют продуктовые наборы. Их передадут пенсионерам и малообеспеченным семьям.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, речь об этом шла на совещании в мэрии.

Сейчас готовят базу данных об одесситах, которые сегодня нуждаются в помощи города.

На совещании также обсуждали перечень продуктов для таких наборов и механизм их доставки одесситам бесконтактным способом.

Кроме того, продукты из учебных учреждений, которые находятся на карантине, передадут  департаменту труда и социальной политики. Их перераспределят для формирования продуктовых наборов в помощь социально незащищенным людям, в первую очередь многодетным семьям.

В ходе совещания в мэрии также отмечалось, что предприниматели и волонтеры оказывают помощь городу.

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