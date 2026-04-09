Графики отключений будут действовать с 07:00 до 22:00.

Часть потребителей останется без света в определенные часы, у некоторых электроэнергия будет весь день.

В случае перегрузки сети возможны дополнительные аварийные отключения.

Графики отключения света в Одессе 9 апреля

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 9 апреля в Одесской области, включая Одессу, вводятся графики стабилизационных отключений. Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети».

Ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00. Энергетики объясняют: такие меры необходимы для снижения нагрузки на энергосистему и предотвращения аварий.

При этом в компании предупреждают, что при необходимости могут быть введены дополнительные — экстренные — отключения. Жителей просят экономно использовать электроэнергию, чтобы уменьшить риск перегрузки сети.

Согласно опубликованному графику, отключения распределены по очередям:

1.1 — без света с 11:00 до 14:30

1.2 — свет есть весь день

2.1 — свет есть весь день

2.2 — свет есть весь день

3.1 — без света с 14:30 до 18:00

3.2 — без света с 15:00 до 18:00

4.1 — без света с 07:00 до 09:00

4.2 — без света с 07:00 до 09:00

5.1 — без света с 18:00 до 22:00

5.2 — без света с 18:00 до 22:00

6.1 — без света с 09:00 до 11:00

6.2 — без света с 09:00 до 11:00

Проверить актуальные данные можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений оперативная информация будет публиковаться в официальных каналах компании, в том числе в Telegram.

Напомним, вечером среды, 8 апреля, российский беспилотник нанес удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Серьезные повреждения получило оборудование компании ДТЭК. Ранее одесские энергетики вернули в строй 28 крупных подстанций и заменили более 600 км линий электропередач, разрушенных обстрелами.