Ключевые моменты:
- Графики отключений будут действовать с 07:00 до 22:00.
- Часть потребителей останется без света в определенные часы, у некоторых электроэнергия будет весь день.
- В случае перегрузки сети возможны дополнительные аварийные отключения.
Графики отключения света в Одессе 9 апреля
По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 9 апреля в Одесской области, включая Одессу, вводятся графики стабилизационных отключений. Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети».
Ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00. Энергетики объясняют: такие меры необходимы для снижения нагрузки на энергосистему и предотвращения аварий.
При этом в компании предупреждают, что при необходимости могут быть введены дополнительные — экстренные — отключения. Жителей просят экономно использовать электроэнергию, чтобы уменьшить риск перегрузки сети.
Согласно опубликованному графику, отключения распределены по очередям:
1.1 — без света с 11:00 до 14:30
1.2 — свет есть весь день
2.1 — свет есть весь день
2.2 — свет есть весь день
3.1 — без света с 14:30 до 18:00
3.2 — без света с 15:00 до 18:00
4.1 — без света с 07:00 до 09:00
4.2 — без света с 07:00 до 09:00
5.1 — без света с 18:00 до 22:00
5.2 — без света с 18:00 до 22:00
6.1 — без света с 09:00 до 11:00
6.2 — без света с 09:00 до 11:00
Проверить актуальные данные можно:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
В ДТЭК добавили, что в случае изменений оперативная информация будет публиковаться в официальных каналах компании, в том числе в Telegram.
Напомним, вечером среды, 8 апреля, российский беспилотник нанес удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Серьезные повреждения получило оборудование компании ДТЭК. Ранее одесские энергетики вернули в строй 28 крупных подстанций и заменили более 600 км линий электропередач, разрушенных обстрелами.