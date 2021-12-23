Горящие ларьки и стипендия для художников: главные новости Одессы за 22 декабря

В среду, 22 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” освещала такие знаковые события в Украине, Одессе и Одесской области.

Правила проведения новогодних утренников в школах и детсадах, которые накануне утвердил Минздрав с целью снижения риска распространения коронавируса в детских коллективах, пришлись по нраву далеко не всем родителям.

В Украине вступил в силу указ, согласно которому женщин будут ставить на воинский учет. Также утвержден соответствующий перечень профессий, родственный военным специальностям.

В Одессе очередное “минирование”: на этот раз внимания злоумышленников удостоилась школа на улице Академика Королева.

Общественная организация “Cпільна мета” обратилась в Нацкомиссию госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Узнавали, что требуют от чиновников активисты.

В Одессе 22 декабря случились два серьезных пожара – на Атамана Головатого, где горело заброшенное здание бывшего тубдиспансера, и на 7-й станции Фонтана – здесь полыхали торговые павильоны. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв.

И о хорошем: в Одессе возобновили движение транспорта на перекрестке улиц Большой Арнаутской и Осипова. Теперь пробок в центре должно стать меньше.

А Музей современного искусства Одессы презентовал стипендию для художников в начале творческого пути.

Фото: МСИО