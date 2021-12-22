Одесский музей современного искусства презентовал стипендию для художников (фото)

В Музее современного искусства Одессы (МСИО) состоялось первое событие в новом пространстве на Французском бульваре, 36, куда недавно перебралось учреждение: меценатское сообщество “Амбассадоры культуры”, созданное на базе музея, презентовало стипендию для художников в начале творческого пути.
Стипендия для художников от “Амбассадоров культуры” – что это?
Стипендия будет назначаться раз в год одному автору или авторскому коллективу. Ее размер составляет 10 тысяч гривен в месяц на протяжении полугода и отдельный бюджет (30 тысяч гривен) на реализацию проекта на территории Музея современного искусства Одессы с кураторским сопровождением. Организаторы не ограничивают возраст участников и тематику проектов.
“Стипендия Амбассадоров культуры – один из основных проектов меценатского сообщества, которое существует уже полгода. Поиск и поддержка современных украинских художников в начале творческой карьеры закладывает основу для формирования культуры будущего, что является главной миссией сообщества”,
– говорит координатор сообщества “Амбассадоры культуры”, заместитель директора по развитию МСИО Ольга Сидорушкина.
Подавать заявки можно здесь. Сроки подачи – до 21 января 2022 года.
Куда переехал Одесский музей современного искусства?
Сейчас новое помещение музея на Французском бульваре находится в процессе ревитализации. Это значит, что здание бывшего завода будет переформатировано под новые задачи арт-центра.
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Музей будет находиться на первом этаже, он займет около тысячи квадратных метров. Команда музея сейчас находится на этапе исследования: вместе с историком Александром Бабичем изучаются старые чертежи и документы, проводятся консультации с архитекторами, культурными менеджерами, художниками. До конца зимы будут запущены резиденции для художников а также серия событий “Зимние сезоны”.
“Переезд на территорию Одесского завода шампанских вин позволяет наконец создать музей, который по архитектуре, площади и масштабу отвечает статусу музея современного искусства”,
– рассказывает об изменениях директор Музея современного искусства Одессы Семен Кантор.
Примечательно, что самое первое помещение МСИО также находилось на территории винзавода “Французский бульвар”.
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Справка:
“Амбассадоры культуры” – сообщество предпринимателей-интеллектуалов, объединившихся на базе Музея современного искусства Одессы вокруг идеи развивать культуру через поддержку современного искусства. По состоянию на ноябрь 2021 года Амбассадорами культуры являются 17 людей бизнеса из Одессы.
Стипендия – второй проект, финансируемый сообществом. Сейчас идет подготовка издания, посвященного художнику Олегу Соколову. Книга, редактором и составителем которой выступает коллекционер и меценат Евгений Деменок, будет готова к печати в начале 2022 года.
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Фото автора и МСИО