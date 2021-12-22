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Можно ехать: на перекресток Большой Арнаутской и Осипова вернули движение транспорта

Можно ехать: на перекресток Большой Арнаутской и Осипова вернули движение транспорта

Теперь пробок в центре Одессы должно стать меньше. Но большая часть улицы Осипова по-прежнему закрыта для проезда. Там продолжают менять трубы водопровода.

На Большую Арнаутскую вернули движение

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Большая Арнаутская – одна из центральных магистралей в центре Одессы. То, что по ней нельзя было свободно проехать из-за ремонта трубопровода, провоцировало многочисленные пробки и заторы. Но с вечера 21 декабря на пересечении Большой Арнаутской и улицы Осипова движение наконец-то восстановили.

Там заменили водопроводную трубу диаметром 630 миллиметров.

Раскоп уже засыпан и поверх него даже положили черновой слой асфальта. Теперь можно будет восстановить движение по привычному маршруту 3 троллейбуса и 233 маршрутки.

Когда откроют движенине на улице Осипова?

Закончить работы на этом месте должны были к 13 декабря, хотя подрядчик даже обещал успеть раньше. Но свои правки внесла погода. И, в итоге, из-за дождей проезд открыли с опозданием более чем на неделю.

На остальной часть Осипова рабочие все еще продолжают укладывать новые трубы. Коммунальщики обещают закончить работы аккурат к Новому году, 31 декабря.

«Одесская Жизнь» рассказывала, что что ремонт не укладывается в сроки потому что подрядная организация не могла долгое время использовать строительную технику из-за непрекращающихся дождей. Рабочим приходилось многое делать вручную.

Напомним, что завершить замену водопроводных коммуникаций на Осипова должны к 29 декабря, а 13 декабря должен был открыться для проезда участок Большой Арнаутской там, где она пересекается с Осипова.

Ранее сообщалось, что центр Одессы замер в пробках из-за перекрытой улицы Осипова.

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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