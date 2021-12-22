На Пересыпи пожар: частично перекрыта улица Атамана Головатого, там пробка

Возгорание произошло сегодня днем. Загорелось заброшенное здание по адресу Атамана Головатого, 43.

На месте работают несколько расчетов пожарных. Так как технику пришлось разместить на проезжей части, проезд по Атамана Головатого ограничен и осложнен. На магистрали образовалась пробка в стороны Пересыпского моста.

Пока никаких подробностей спасатели не сообщают. Информации о причине пожара, пострадавших и причинённом ущербе никакой нет.

Ее в пресс-службе Одесского областного управления ГСЧС обещали предоставить позже.

Вчера мы сообщали о сильном пожаре в старинном жилом доме на Екатерининской. К счастью, обошлось без пострадавших.

Недавно «Одесская Жизнь» сообщала о том, как из-за угрозы пожара в Одессе эвакуировали зрителей в мультиплексе «Гагарин Плаза».

Напомним также, что в центре Одессы горел дом-памятник архитектуры, и в результатте того пожара погиб мужчина

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