В Украине будут ставить женщин на воинский учет – обнародован список профессий

В Украине вступил в силу указ, согласно которому женщин будут ставить на воинский учет. Также утвержден соответствующий перечень профессий, родственный военным специальностям.

Перечень, утвержденный приказом Минобороны Украины от 11 октября 2021 года, охватывает сотни профессий и специальностей, в том числе и не связанных с военной службой, например, таких как:

главный бухгалтер;

менеджеры;

начальник юридического отдела.

С полным списком специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии из указанного списка, встали на военный учет. Также при принятии на работу женщин следует проверять у них наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

При этом комиссариаты будут ставить женщин на учет при таких условиях:

должность или специальность есть в списке;

женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Состояние здоровья определит военно-врачебная комиссия.

За несоблюдение указанных норм предусмотрены штрафы от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Предельный возраст пребывания в запасе и в воинском резерве – 60 лет.

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Фото: УНИАН