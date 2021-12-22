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В Украине будут ставить женщин на воинский учет – обнародован список профессий

В Украине будут ставить женщин на воинский учет – обнародован список профессий

В Украине вступил в силу указ, согласно которому женщин будут ставить на воинский учет. Также утвержден соответствующий перечень профессий, родственный военным специальностям.

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Перечень, утвержденный приказом Минобороны Украины от 11 октября 2021 года, охватывает сотни профессий и специальностей, в том числе и не связанных с военной службой, например, таких как:

  • главный бухгалтер;
  • менеджеры;
  • начальник юридического отдела.

С полным списком специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии из указанного списка, встали на военный учет. Также при принятии на работу женщин следует проверять у них наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

При этом комиссариаты будут ставить женщин на учет при таких условиях:

  • должность или специальность есть в списке;
  • женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Состояние здоровья определит военно-врачебная комиссия.

За несоблюдение указанных норм предусмотрены штрафы от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Предельный возраст пребывания в запасе и в воинском резерве – 60 лет.

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Фото: УНИАН

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Редакция ПРОФИЛЬ

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