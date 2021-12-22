Новости Одессы и Одесской области

В Одессе полыхает ларек с пиротехникой на Фонтане (видео)

В Одессе полыхает ларек с пиротехникой на Фонтане (видео)

Сегодня вечером, 22 декабря, в Одессе случился пожар на 7-й станции Большого Фонтана.

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На месте побывал наш корреспондент.

По словам очевидцев, загорелся ларек с пиротехникой.

На месте работают спасатели. Замечена карета скорой помощи.

Официальная информация о пожаре на данный момент отсутствует, но пользователи соцсетей, комментируя произошедшее, не исключают, что имел место поджог.

Подробности происшествия уточняются. О пострадавших пока ничего не известно.

Напомним, сегодня днем в Одессе загорелось заброшенное здание по адресу Атамана Головатого, 43 на Пересыпи. Из-за работы пожарной техники на магистрали образовалась пробка в сторону Пересыпского моста.

А во вторник, 21 декабря, в Одессе горел старинный жилой дом на улице Екатерининской. Обошлось без пострадавших.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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