В Одессе полыхает ларек с пиротехникой на Фонтане (видео)

Сегодня вечером, 22 декабря, в Одессе случился пожар на 7-й станции Большого Фонтана.

На месте побывал наш корреспондент.

По словам очевидцев, загорелся ларек с пиротехникой.

На месте работают спасатели. Замечена карета скорой помощи.

Официальная информация о пожаре на данный момент отсутствует, но пользователи соцсетей, комментируя произошедшее, не исключают, что имел место поджог.

Подробности происшествия уточняются. О пострадавших пока ничего не известно.

Напомним, сегодня днем в Одессе загорелось заброшенное здание по адресу Атамана Головатого, 43 на Пересыпи. Из-за работы пожарной техники на магистрали образовалась пробка в сторону Пересыпского моста.

А во вторник, 21 декабря, в Одессе горел старинный жилой дом на улице Екатерининской. Обошлось без пострадавших.