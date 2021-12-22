Одесские общественники пожаловались в НКРЕ: жителей новостроек вынуждают платить за свет в 5 раз дороже

Общественная организация «Cпільна мета» обратилась в Нацкомиссию госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Активисты требуют от чиновников разобраться, почему во многих одесских новостройках жильцам приходится платить за электричество по промышленным тарифам, которые больше потребительских в несколько раз.

И общественники, и пострадавшие жители считают виновником ситуации ДТЭК «Одесские энергосети».

Компания специально затягивает изготовление документации и находит надуманные причины, чтобы люди, после заселения в новостройки, продолжали платить энергетикам по промышленным тарифам, и не переводят их на потребительские.

Проблема эта давняя и пострадавших домов в Одессе много.

Общественники перечислили такие претензии к ДТЭК:

компания зачастую не заключает договоры на поставку электричества с каждым отдельным владельцем квартиры в доме, а вместо этого ограничивается одним договором с ОСМД. Из-за этого страдают добросовестные абоненты – долги за свет их соседей приводят к полному отключению всего дома. С такой ситуацией, например, столкнулись жильцы многоэтажки на Ядова, 24.

ДТЭК отказывается устанавливать счетчики для контроля учета электроэнергии. Представители ОСМД «Одессас» сообщили, что в компании отказываются принимать на учет счетчик, который бы давал информацию о потреблении электричества в местах общего пользования.

— При таких условиях ДТЭК завышает уровень потребления и получает сверхприбыль. Например, в ОСМД «Одессас» в одной квартире завышен объем потребления на 2000 кВ, а в доме 102 квартиры. Только по одному дому завышение объема происходит в размере более 200 тысяч кВ,

— объясняют представители «Cпільної мети».

жильцы новостроек жалуются на специальное завышение технических требований для подключения домов к потребительским тарифам на свет, которые не могут выполнить ни заказчик и исполнитель строительства, ни ОСББ, ни местные органы самоуправления.

Это приводит к тому, что после введения дома в эксплуатацию жильцы годами вынуждены платить по промышленным тарифам – по 5-6 гривен за киловатт.

От таких тарифов страдают жильцы: ЖК «Лазурный берег» (Гаршина, 5а), ЖК «Острова» на Марсельской, 56 и других новостроек.

— Кроме того, возникает вопрос, как ДТЭК «Одесские электросети» формирует стоимость небытового тарифа для бытовых потребителей, что для разных домов определяется разная стоимость? — отметили общественники.

Они требуют разобраться в законности работы ДТЭК и в случае обнаружения административных правонарушений передать материалы в правоохранительные органы.

— Мы консолидировали изученные материалы в письме и направили в ряд государственных профильных структур, где изложили всю проблематику. Соответственно власть уже не сможет цинично отмалчиваться, а должна отреагировать на конкретные факты. Если власть дальше начнет игнорировать данную проблему, мы подготовим иски в суды и проинформируем о данном факте дружественные нам международные организации для более эффективного решения вопроса, — рассказал руководитель «Cпільної мети» Владимир Савченко.

Источник «Думская»

Ранее мы сообщали, что в мэрии Одессы пообещали помочь жильцам домов, которые перекрыли дорогу из-за света.

Напомним, что 20 декабря, в Одессе жильцы двух домов на улице Сахарова, перекрыли перекресток улиц Семена Палия и Марсельской на поселке Котовского. Участники акции требовали от ДТЭК перевести их со строительного тарифа на электричество.