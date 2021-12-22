Без родителей и аниматоров: Минздрав установил правила школьных утренников, родители не рады

Министерство здравоохранения Украины утвердило правила проведения новогодних утренников в школах и детсадах с целью снижения риска инфицирования COVID-19 в детских коллективах. Но эти правила пришлись по нраву далеко не всем.

Присутствовать родителям на утренниках запрещено

Рекомендации Минздрава были обнародованы накануне на сайте ведомства.

В частности, они таковы:

новогодние утренники в детских садах и школах в этом году можно проводить только для одного класса или группы. Участие в утренниках школьников из других классов запрещается;

запрещается участие родителей в праздничных мероприятиях в школах и детсадах. При этом в Минздраве признают, что это может вызвать стресс у маленьких детей, и поэтому советуют: если ребенок не хочет участвовать в празднике без родителей или других членов семьи, не стоит его заставлять;

участие в празднике могут принимать только работники учебного заведения. Приглашать аниматоров, актеров и других людей, которые развлекали бы детей и участвовали в празднике, не разрешается;

организовывать, проводить мероприятие и участвовать в нем могут только сотрудники учебного заведения;

в праздничных мероприятиях не могут участвовать дети, имеющие симптомы острого респираторного заболевания.

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Не все украинцы одобрили рекомендации Минздрава о детских утренниках

Между тем в соцсетях уже разгорелись по данному поводу нешуточные дискуссии. Большинство украинцев в недоумении: почему вакцинированные взрослые могут посетить кинотеатр или театр, но не могут попасть на праздник к ребенку, который, как правило, очень их ждет?

“Взрослые привиты, дети, если и болеют, то в легкой форме…зачем этот цирк??? Маразм крепчал… Зачем тогда вообще нужны утренники, кому показывать?.. Логики 000000. Почему в театр или кино можно, а в садик к ребенку – нет??? Уже почти два года пандемии, ребенок и не помнит, как это, когда родители видят, как он выступает! Есть прививки, готовы сделать ПЦР…В чем проблема???”,

– пишут в Facebook родители.

При этом другие недоумевают, зачем вообще нужны эти праздники при такой высокой смертности от ковид. Да и утренники, по мнению некоторых, проводятся не для родителей, а для детей.

“О чем вы? Нормально ваши дети будут радоваться празднику, воспитатели и учителя пришлют вам видео и фото! Не подвергайте детей и себя опасности!.. Люди, опомнитесь! При такой смертности вы готовы рисковать своими детьми??? Дети – наиценнейшее сокровище, которое необходимо беречь, а береженого и Бог бережет; Цирки, театры и магазины не несут ответственность за здоровье ваших детей. А администрация и воспитатели несут”,

– отмечают другие пользователи.

Также многие отмечают, что возмутившие многих правила – всего лишь рекомендации, а высшую юридическую силу все имеет Конституция Украины.

Как сообщалось, 18 декабря 2021 года, в Украине зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса “Омикрон”.

Также напомним, что 15 декабря 2021 года, Кабмин продлил действие в стране адаптивного карантина до 31 марта 2022 года.

Фото: YouTube, инфографика с сайта МОЗ, скриншоты с Телеграм-канала “Курс Одесса”