Главные события Одессы ноября: новый старый губернатор и спасительная лицензия

Вчера, в пятницу, 27 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Вопрос о введении локдауна в Украине будет обсуждаться после завершения срока действия карантина выходного дня.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении губернатором Одесской области Сергея Гриневецкого. Он уже возглавлял Одесскую облгосадминистрацию в 1998-2005 гг.

В Одессе начали восстанавливать дом на улице Канатной, 5. Именно с него началась целая череда «карантинных» «домогрохов».

В Одессе в субботу и воскресенье, 28-29 ноября не будут курсировать пассажирские автобусы на рынок «7-й километр».

Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода. Теперь в области есть свой собственный производитель кислорода.