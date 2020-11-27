В Одессе восстанавливают старый дом – «родоначальник» карантинных обрушений (фото)

Мы на одесской улице Канатной, 5 (угол переулка Нахимова), где стоит полуразрушенный дом. Именно с него началась целая череда «карантинных» «домогрохов». К счастью, пострадала нежилая часть дома.

Обрушение старого дома на улице Канатой в Одессе произошло 9 апреля. Потом «Одесская жизнь» рассказывала, что дом огородили, но люди боялись проходить мимо, равно как и о том, что еще до обвала краеведы предупреждали: реставрация проходит без надзора».

Сейчас здесь оживление: дом начали восстанавливать. Результат пока проглядывается на уровне второго этажа, где появилась кирпичная кладка. Все это можно увидеть как с угла, так и из двора дома (вход с переулка Нахимова, 3).

Напомним, здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения №287-Од под названием «Дом доходный биржевой артели». Он был построен в стиле эклектика в 1893 году. Потом здание перестраивалось и даже надстраивалось (третий этаж появился позже). Известен как дом шестовской и новомиргородской биржевой артели. В 1938 году здесь располагался Учетно-экономический техникум госбанка.

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