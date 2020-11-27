На заводе под Одессой будут производить медицинский кислород

Об этом на своей странице в Facebook сообщила одесский волонтер Екатерина Ножевникова.

Она рассказала, что «Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода, и теперь у нас в области есть свой собственный производитель кислорода. Это был долгий и тяжкий путь почти в два месяца. Но цель достигнута. Спасибо всем, кто причастен был к этому процессу».

Кроме того, Ножевникова сообщает, что «вчера Одесская область получила 400 концентраторов. И они уже разъезжаются по опорным больницам».