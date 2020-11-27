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Локдаун в Украине: вопрос о введении жестких мер будет обсуждаться после “карантина выходного дня”

Локдаун в Украине: вопрос о введении жестких мер будет обсуждаться после “карантина выходного дня”

Вопрос о введении локдауна (жестких карантинных мер) в Украине будет обсуждаться после завершения срока действия карантина выходного дня. 

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

“Полный локдаун, который много кто обсуждает, может он быть или не может, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на “карантине выходного дня”. И будем принимать соответствующие решения”, сказал он.

Введение локдауна государственная власть будет обсуждать с властью местной.

Ранее глава МВД Украины Аваков заявил, что локдаун нужно вводить немедленно.

Фото: Лига.нет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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