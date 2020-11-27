В Одессе на выходные отменили маршрутки на 7-й километр

В Одессе в субботу и воскресенье, 28 – 29 ноября не будут курсировать пассажирские автобусы на рынок 7-й километр.

“Речь о маршрутках N 4, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 23”, уточнили в администрации рынка, ссылаясь на приказ Департамента транспорта мэрии Одессы.

А вот сегодня, 27 ноября, эти маршрутки ходить будут.

Приказ издали в связи с карантином выходного дня и изменениями в графике работы самого рынка. Теперь он будет работать по пятницам, а суббота и воскресенье там объявлены санитарными днями.

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