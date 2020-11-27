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Президент подписал указ о назначении Гриневецкого губернатором Одесчины

Президент подписал указ о назначении Гриневецкого губернатором Одесчины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении губернатором Одесской области Сергея Гриневецкого.

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Об этом редакции «Одесской жизни» стало известно из своих источников.

На сайте главы государства данный указ на данный момент не обнародован.

Напомним, ранее Офис президента Украины подал на согласование в Кабмин кандидатуру на пост нового главы Одесской облгосадминистрации (ОГА). По данным нардепа Александра Дубинского, речь шла о Гриневецком.

Отметим, что Сергей Гриневецкий уже возглавлял Одесскую ОГА в 1998-2005 гг. Подробнее о нем, равно как и о других кандидатах на пост губернатора можно прочитать ЗДЕСЬ.

Как сообщалось, Гриневецкого избрали депутатом в новый состав Одесского областного совета от партии «Доверяй делам».

Напомним, что теперь уже бывший глава Одесской ОГА Максим Куцый уволился с формулировкой «по собственному желанию».

Указ об увольнении Куцего президент издал 5 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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