Президент подписал указ о назначении Гриневецкого губернатором Одесчины

Об этом редакции «Одесской жизни» стало известно из своих источников.

На сайте главы государства данный указ на данный момент не обнародован.

Напомним, ранее Офис президента Украины подал на согласование в Кабмин кандидатуру на пост нового главы Одесской облгосадминистрации (ОГА). По данным нардепа Александра Дубинского, речь шла о Гриневецком.

Отметим, что Сергей Гриневецкий уже возглавлял Одесскую ОГА в 1998-2005 гг. Подробнее о нем, равно как и о других кандидатах на пост губернатора можно прочитать ЗДЕСЬ.

Как сообщалось, Гриневецкого избрали депутатом в новый состав Одесского областного совета от партии «Доверяй делам».

Напомним, что теперь уже бывший глава Одесской ОГА Максим Куцый уволился с формулировкой «по собственному желанию».

Указ об увольнении Куцего президент издал 5 ноября.