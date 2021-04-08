Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы 7 апреля: британский «ковид» и художники на месте виноделов

Главные события Одессы 7 апреля: британский «ковид» и художники на месте виноделов

В среду, 7 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

Британский штамм COVID-19 коронавируса распространяется и по Одесской области. Его случаи в регионе уже подтвердили.

Одесский горздрав отчитался о закупке еще 130 кислородных концентраторов для пациентов с коронавирусом.

Однако не все больные физически могут до них добраться: из одесских больниц начали досрочно выписывать из больниц пациентов с критически низкой сатурацией, будучи вынуждены освобождать места для новых пациентов. Одна из таких выписок накануне закончилась трагедией – пожилая женщина скончалась, пока ее внук ездил за концентратором.

В мэрии Одессы рассказали, почему обсыпается знаменитая Потемкинская лестница, и как будут спасать одну из главных достопримечательностей города.

В Одессе будут судить водителя, машина которого влетела в остановку на проспекте Небесной сотни в ноябре 2020 года. Тогда пострадали четыре человека, в том числе двое подростков.

И о хорошем: бывший завод шампанских вин на Французском бульваре, 36 станет Домом художника.

Известный украинский телеведущий Руслан Сеничкин появился на обложке газеты «Одесская жизнь», где раскрыл несколько секретов своей жизни.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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