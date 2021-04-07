Коронавирус: в Одесской области официально подтвердили британский штамм COVID-19

Британский штамм COVID-19 коронавируса распространяется и по Одесской области. Его случаи в регионе уже подтвердили.

12 образцов анализов пациентов из Одесской области изучила Региональная референс-лаборатория Всемирной организации здравоохранения в Лондоне и подтвердила наличие в этих образцах так называемого британского штамма коронавируса.

Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украиныю Результаты исследований пришли из Британии 5 апреля.

Британский вариант коронавируса впервые выявили в сентябре 2020 года. У него короткий инкубационный период (1-3 дня), он втрое более заразный, реже, чем “уханьский”, протекает в легкой форме и характеризуется более высокой смертностью среди инфицированных.

«По нашему мнению, именно циркуляция британского штамма вируса и стала причиной резкого роста заболеваемости и летальности в Одесской области со второй половины февраля текущего года. Если с начала февраля в области ежесуточно регистрировалось в среднем 150-200 случаев, то в марте 700 и больше (максимально за сутки 1606 пациентов)», — сообщили в областном Лабораторном центре МОЗ.

Напомним, что за минувшие сутки в Одесской области от коронавируса умер 41 житель Одесской области.